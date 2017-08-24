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НовостиПроисшествия в Омске

Маршрутчики Омской области массово нарушают правила

Маршрутчики Омской области массово нарушают правила
Источник картинки
Это выяснилось в ходе рейда ГИБДД.
24.08.2017 02:13
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Водители маршрутных такси Омской области массово нарушают правила. Это выяснилось в ходе рейда ГИБДД, проведенного 22 августа. Всего выявлено 185 нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Проверяя транспорт перед выходом на маршрут, инспекторы выяснили, что 11 водителей нарушили правила перевозки людей, двое сели за руль не прошедших техосмотр автомобилей, а 29 маршрутчиков управляли транспортными средствами, у которых были технические неисправности.

По итогам рейда к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц.

Автор: Марина Петрова
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