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НовостиВ мире

BlaBlaCar интегрируется в Google Maps

BlaBlaCar интегрируется в Google Maps
Источник картинки
Теперь воспользоваться сервисом по поиску попутчиков можно будет прямо на карте мира.
24.08.2017 00:31
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Международный сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar объявил о заключении контракта с Google Maps. В России сервис по поиску попутчиков действует с 2014 года. Начиная с 22 августа 2017 года, пользователи могут выбирать любой способ передвижения, начиная от полетов на самолете и заканчивая совместной поездкой на автомобиле. Выбравшие эту опцию, будут перенаправлены на сайт попутчиков.

Сейчас опция доступна для жителей Испании, Украины и Польши. Следующими будут пользователи Франции, Бельгии и Италии, позже – для жителей Бразилии, Германии и России, но конкретных сроков расширения доступа не названо.

Автор: Екатерина Анисенко
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