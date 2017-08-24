Ученые научились вырабатывать электричество из человеческого пота

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Ученые из Университета Калифорнии провели ряд экспериментов и пришли к выводу о том, что при занятиях спортом высвобождается энергия в виде пота, которой хватит для обеспечения функционирования смартфона. Был разработан биосенсор, напоминающий внешне небольшую татуировку, попадающий на него пот, выделяемый после нагрузок или тренировок, наполняет данное устройство энергией, которой хватит даже на зарядку мобильного телефона.

Такой вид преобразования энергии является самым безопасным для окружающей среды из всех существующих сейчас. В дальнейшем ученые планируют разрабатывать новые технологии. В будущем биотопливо из человеческих клеток найдет широкое применение в различных сферах.