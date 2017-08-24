Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

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Возможное извержение супервулкана может привести к глобальной катастрофе, потому ученые хотят предупредить это событие.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства разработало меры по предотвращению извержения Йеллоустоунского супервулкана. Раз в 700 тысяч лет происходит выброс на высоту 50 км – до верхней границы стратосферы, а вулканический пепел покрывает более четверти территории Северной Америки. В результате нового извержения ученые предполагают наступление вулканической зимы.

Предотвратить катастрофу можно охладив водой под высоким давлением пузырь магмы, залегающий на глубине 8 км.

Пузырь по утверждениям специалистов представляет собой бомбу замедленного действия и может взорваться в любой момент. Не исключено, что бурение может спровоцировать еще одно извержение.