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Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства разработало меры по предотвращению извержения Йеллоустоунского супервулкана. Раз в 700 тысяч лет происходит выброс на высоту 50 км – до верхней границы стратосферы, а вулканический пепел покрывает более четверти территории Северной Америки. В результате нового извержения ученые предполагают наступление вулканической зимы.
Предотвратить катастрофу можно охладив водой под высоким давлением пузырь магмы, залегающий на глубине 8 км.
Пузырь по утверждениям специалистов представляет собой бомбу замедленного действия и может взорваться в любой момент. Не исключено, что бурение может спровоцировать еще одно извержение.
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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