Роскомнадзор запустил сервис подсчета посетителей на сайтах

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Это относится ко всем аудиовизуальным ресурсам, где разрешен бесплатный просмотр с рекламой, либо есть доступ за отдельную плату.

Роскомнадзором утверждена единая методика для подсчета количества пользователей на различных аудиовизуальных сайтах и онлайн-кинотеатров в течении суток. В мае президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор должен создать реестр онлайн-кинотеатров. Кроме этого в документе устанавливается, что владельцем подобного сервиса может быть только гражданин России без гражданства другого государства или российское юридическое лицо.

Новый метод позволит создать общий подход к определению сведений о количестве просмотров ресурсов, доступ к которым можно получить при просмотре рекламы или за отдельную плату.