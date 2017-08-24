Новости → Происшествия в Омске
Инженера из Омска могут осудить за авторские права
Безработный 25-летний омич скачал из интернета нелицензионное программное обеспечение «Компас-3D V16». В него входили библиотеки, каталоги и приложения. Мужчина продал его за 600 рублей. Программу используют инженеры - проектировщики для моделирования. Правообладатель оценил причиненный ему ущерб в 3,5 млн рублей. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Обвиняемый инженер в ходе следствия полностью раскаялся в содеянном.
Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Следственным комитетом он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере).
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омичку задержали с полной машиной конопли
Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе
В соседней галактике нашли облако космического спирта
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000