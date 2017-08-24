Инженера из Омска могут осудить за авторские права

Несмотря на то, что пиратскую копию мужчина продал всего за 600 руб., ущерб от его действий оценен в 3,5 млн руб.

Безработный 25-летний омич скачал из интернета нелицензионное программное обеспечение «Компас-3D V16». В него входили библиотеки, каталоги и приложения. Мужчина продал его за 600 рублей. Программу используют инженеры - проектировщики для моделирования. Правообладатель оценил причиненный ему ущерб в 3,5 млн рублей. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Обвиняемый инженер в ходе следствия полностью раскаялся в содеянном.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Следственным комитетом он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере).