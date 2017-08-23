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НовостиПроисшествия в Омске

Пенсионерка заплатила 140 тысяч рублей, чтобы получить 12

Пенсионерка заплатила 140 тысяч рублей, чтобы получить 12
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76-летняя омичка стала жертвой мошенников.
23.08.2017 19:26
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Пожилая жительница Центрального округа стала жертвой мошенников. Ей позвонил мужчина, якобы из банка, и сообщил, что финансовое учреждение приглашает ее получить компенсацию по старому вкладу. Речь шла о 12 тысячах рублей.

Получить деньги женщину пригласили не в отделение, а к банкомату. Там ей по телефону продиктовали операции, которые надо провести. Полицейским удалось выяснить, что мошенники заставили ее подключить карту к мобильному банку. Вместо обещанных 12 тысяч рублей у женщины сняли с карточки почти 140 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Автор: Марина Петрова
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