СМИ сообщили об увольнении директора Омского музыкального театра

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Директора Омского музыкального театра Бориса Ротберга уволили. По информации «СуперОмска», 78-летнему управленцу вручили соответствующее уведомление накануне.

Кто займет его место, пока неизвестно.

Информация о том, что Ротберг неизбежно покинет свою должность, появилась в июне. Тогда вице-губернатор региона Владимир Компанейщиков пояснил это невыполнением театром госзадания.

Ротберг занимал пост директора Омского музыкального театра с 1990 года. У него шесть медалей за поездки в горячие точки, в мае этого года Ротбергу было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Омской области».

На сайте театра Ротберг по-прежнему числится директором. Там же можно найти сообщение о том, что 7 сентября состоится открытие нового сезона. В этот день на гала-концерте зрители увидят номера из лучших спектаклей репертуара.