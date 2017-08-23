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Омичам вновь пришлось дышать хлороводородом
Жителям Кировского округа пришлось подышать хлороводородом. По информации Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, вчера, 22 августа, предельно-допустимые концентрации там были превышены в 1,3 раза.
В остальных округах превышений не наблюдалось.
В начале прошлой недели, как сообщал Омскпресс, выброс хлороводорода зафиксировали в Советском округе. Кроме этого, омичи обсуждали в соцсетях появившийся на их машинах странный порошкообразный налет.
На последнем заседании Заксобрания Омской области тему экологии поднимал председатель Владимир Варнавский. По его словам, жители региона проклинают местные власти за плохую экологию.
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