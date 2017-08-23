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В Казани завершились первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

Омичи увезли две бронзы с Первенства России по гребле на байдарках и каноэ

В Казани завершились первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В обоих турнирах принимали участие более 130 юниоров со всей России в возрасте до 24 лет. Омскую область представляли три гребца — Иван Петров, Дмитрий Буянов и Игорь Печников.

Омич Иван Петров замкнул тройку призеров на самой длинной дистанции 5000 м в байдарках-одиночках, а Дмитрий Буянов увез из Казани бронзу также за выступление на самой длинной дистанции 5000 м, но в байдарке-двойке. К сожалению, Игорь Печников не смог попасть на пьедестал победителей.