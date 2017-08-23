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НовостиПроисшествия в Омске

На границе с Казахстаном задержали 900 кг конины

На границе с Казахстаном задержали 900 кг конины
Источник картинки
Почти тонну конины пытались провезти в Казахстан без надлежащих документов и в неподобающих условиях в ППУ «Одесский» на границе Омской области.
23.08.2017 18:16
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Почти тонну конины пытались провезти в Казахстан без надлежащих документов и в неподобающих условиях в ППУ «Одесский» на границе Омской области.

Специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Одесский» задержан автомобиль, следовавший в Республику Казахстан, в котором осуществлялась перевозка охлажденного мяса конины в количестве 900 килограммов.

У перевозчика был ветеринарный сертификат Таможенного союза, но мясо перевозилось с нарушением предусмотренных условий транспортировки охлажденного мясного сырья. Владелец груза привлечен к административной ответственности за нарушение ветеринарного законодательства Евразийского экономического союза.

Автор: Варвара Кошкина
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