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На границе с Казахстаном задержали 900 кг конины
Почти тонну конины пытались провезти в Казахстан без надлежащих документов и в неподобающих условиях в ППУ «Одесский» на границе Омской области.
Специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Одесский» задержан автомобиль, следовавший в Республику Казахстан, в котором осуществлялась перевозка охлажденного мяса конины в количестве 900 килограммов.
У перевозчика был ветеринарный сертификат Таможенного союза, но мясо перевозилось с нарушением предусмотренных условий транспортировки охлажденного мясного сырья. Владелец груза привлечен к административной ответственности за нарушение ветеринарного законодательства Евразийского экономического союза.
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