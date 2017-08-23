Завершился предпоследний этап Кубка Омской области по парусному спорту

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В предпоследнем этапе Кубка Омской области по парусному спорту, посвященного памяти Дмитрия Ользаровича, до Ачаира и обратно отправилась 21 яхта 4-х дивизионов в командном составе из 70 человек. За два дня участникам регаты предстояло пройти две гонки: 50 км против течения Иртыша (к Ачаирскому монастырю), а после ночевки — вернуться по течению.

Лучшей яхтой первого дивизиона признали «Дельфин», во втором дивизионе — «Мечта», в третьем дивизионе —«Стелс», а в четвертом — «Аризона».

Примечательно, что в регате памяти Дмитрия Ользаровича участвовали два его сына — Сергей и Алексей Ользарович. Оба яхтсмена стали призерами: Сергей Ользарович в составе команды яхты «Дельфин», а Алексей Ользарович — в составе команды яхты «Прадо».

Финальный 5 этап Кубка Омской области по парусному спорту памяти Дмитрия Ользаровича состоится 23-24 сентября на маршруте «Омск-Черемушки».