Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
23
августа
ср
Ночь +16
Утро +22
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.30
EUR69.70 69.70
 ПокупкаПродажа
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)

НовостиСпорт в Омске

Завершился предпоследний этап Кубка Омской области по парусному спорту

Завершился предпоследний этап Кубка Омской области по парусному спорту
Источник картинки
Финальный 5 этап Кубка Омской области по парусному спорту памяти Дмитрия Ользаровича состоится 23-24 сентября на маршруте «Омск-Черемушки».
23.08.2017 18:04
Поделиться:

В предпоследнем этапе Кубка Омской области по парусному спорту, посвященного памяти Дмитрия Ользаровича, до Ачаира и обратно отправилась 21 яхта 4-х дивизионов в командном составе из 70 человек. За два дня участникам регаты предстояло пройти две гонки: 50 км против течения Иртыша (к Ачаирскому монастырю), а после ночевки — вернуться по течению.

Лучшей яхтой первого дивизиона признали «Дельфин», во втором дивизионе — «Мечта», в третьем дивизионе —«Стелс», а в четвертом — «Аризона».

Примечательно, что в регате памяти Дмитрия Ользаровича участвовали два его сына — Сергей и Алексей Ользарович. Оба яхтсмена стали призерами: Сергей Ользарович в составе команды яхты «Дельфин», а Алексей Ользарович — в составе команды яхты «Прадо».

Финальный 5 этап Кубка Омской области по парусному спорту памяти Дмитрия Ользаровича состоится 23-24 сентября на маршруте «Омск-Черемушки».

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 89
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: яхта, регата, Кубок Омской области по парусному спорту

Читайте также:

Изображение

Игроку рижского «Динамо» в Омске сломали челюсть

Это произошло во время матча КХЛ с «Авангардом».

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

«Авангард» одержал вторую победу на Мемориале Блинова

«Авангард» одержал вторую победу на Мемориале Блинова

322 просмотров, комментировать
Президент «Авангарда» опроверг слухи о пьяной вечеринке команды в Германии

Президент «Авангарда» опроверг слухи о пьяной вечеринке команды в Германии

365 просмотров, комментировать
Омичи готовы отдать 18,5 тыс руб за ужин с хоккеистами

Омичи готовы отдать 18,5 тыс руб за ужин с хоккеистами

243 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Для омских школьников проводят розыгрыш транспортных карт

Для омских школьников проводят розыгрыш транспортных карт

132 просмотров, комментировать
Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»

Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»

151 просмотров, комментировать
В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

194 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Слижевский Александр Слижевский

Международный мастер по шахматам
Владислав Артемьев на Высшей лиге чемпионата России

Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.

12077 просмотров
1
Антон Руднев Антон Руднев

журналист, спортивный обозреватель
"Георгич, дорогой!". Памяти Леонида Киселёва

За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.

7865 просмотров
1
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Шрейдер Виктор Филиппович
Шрейдер Виктор Филиппович

// Виктор Назаров наградил омичей за многолетний труд и заслуги перед обществом

Все упоминания (838)

Болибрук Виктор Анатольевич
Болибрук Виктор Анатольевич

// Дело Дениса Кузнецова готовят к пересмотру

Все упоминания (4)

Канаева Евгения Олеговна
Канаева Евгения Олеговна

// Александр Жуков предложил провести в Омской области крупный турнир по художественной гимнастике

Все упоминания (326)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Дом.RU
Дом.RU

// Дом.ru Бизнес вывел на рынок предложение, ориентированное на малый бизнес

Все упоминания (215)

Партнер-Омск
Партнер-Омск

// В Омске расскажут о секретах HR-лидерства

Все упоминания (21)

ОмСтрой-2001, ООО
ОмСтрой-2001, ООО

// Омским дольщикам помогут на 48 миллионов

Все упоминания (41)

Управление ГИБДД полиции МВД России по Омской области
Управление ГИБДД полиции МВД России по Омской области

// В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

Все упоминания (1648)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

// Банк ВТБ (ПАО)

Ежедневный макроэкономический обзор: Проверка на прочность

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

140 просмотров, комментировать
«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен

«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен

173 просмотров, комментировать
В соседней галактике нашли облако космического спирта

В соседней галактике нашли облако космического спирта

259 просмотров, комментировать
Кирилл Серебрянников арестован прямо на съемочной площадке

Кирилл Серебрянников арестован прямо на съемочной площадке

254 просмотров, комментировать
В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

231 просмотров, комментировать
NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

321 просмотров, комментировать
Популярно
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

2905 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1909 просмотров, комментировать 1
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1611 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик