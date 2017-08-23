Новости → Спорт в Омске
Завершился предпоследний этап Кубка Омской области по парусному спорту
В предпоследнем этапе Кубка Омской области по парусному спорту, посвященного памяти Дмитрия Ользаровича, до Ачаира и обратно отправилась 21 яхта 4-х дивизионов в командном составе из 70 человек. За два дня участникам регаты предстояло пройти две гонки: 50 км против течения Иртыша (к Ачаирскому монастырю), а после ночевки — вернуться по течению.
Лучшей яхтой первого дивизиона признали «Дельфин», во втором дивизионе — «Мечта», в третьем дивизионе —«Стелс», а в четвертом — «Аризона».
Примечательно, что в регате памяти Дмитрия Ользаровича участвовали два его сына — Сергей и Алексей Ользарович. Оба яхтсмена стали призерами: Сергей Ользарович в составе команды яхты «Дельфин», а Алексей Ользарович — в составе команды яхты «Прадо».
Финальный 5 этап Кубка Омской области по парусному спорту памяти Дмитрия Ользаровича состоится 23-24 сентября на маршруте «Омск-Черемушки».
Читайте также:
Игроку рижского «Динамо» в Омске сломали челюсть
Это произошло во время матча КХЛ с «Авангардом».Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
«Авангард» одержал вторую победу на Мемориале Блинова
Омичи готовы отдать 18,5 тыс руб за ужин с хоккеистами
Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»
Блоги
|
Александр Слижевский
Международный мастер по шахматам
Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.
|
Антон Руднев
журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
Новости компаний
В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе
В соседней галактике нашли облако космического спирта
NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000