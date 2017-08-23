В День знаний омичей ждет грандиозный симфороковый open-air

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1 сентября с 12.30 до 22.00 в парке «На Королева» города Омск будет проходить необычный и яркий праздник — open-air «СимфоРокПарк».

1 сентября с 12.30 до 22.00 в парке «На Королева» города Омск будет проходить необычный и яркий праздник — open-air «СимфоРокПарк». Фестиваль станет продолжением серии концертов под открытым небом и объединит в своей программе выступления профессиональных коллективов филармонии, московских и омских музыкантов.

Гостей open-air «СимфоРокПарк» будут ждать сразу две концертные сцены, выступления на которых будут проходить без перерывов в течение всего дня. Традиционно для open-air на территории парка «На Королева» будут организованы интерактивные площадки, фотозоны, выставки и фуд-корд.

Фестиваль «СимфоРокПарк» откроют театрализованные и игровые музыкальные программы для детей в рамках «СимфоУтренника». Во второй половине дня начнется основная концертная программа. Со сцены прозвучит самая разнообразная по своей стилистике рок-музыка: от симфо&джаз-рока до панк-рока и стоунера.