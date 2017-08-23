Для омских школьников проводят розыгрыш транспортных карт

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Традиционный для социальной сети «ВКонтакте» розыгрыш за репост и участие в группе проводит департамент транспорта мэрии и муниципальное предприятие «Пассажирсервис».

Традиционный для социальной сети «ВКонтакте» розыгрыш за репост и участие в группе проводит департамент транспорта мэрии и муниципальное предприятие «Пассажирсервис». Участники розыгрыша могут выиграть одну из двух призовых школьных транспортных карт на месяц с электронным проездным билетом без лимита поездок.

Участниками розыгрыша могут стать подписчики группы «ОмскТранспорт», которые сделают репост конкурсной записи и закрепят ее на своей стене до оглашения результатов розыгрыша. Также на странице участников должно быть хотя бы одно личное фото, реальные фамилия и имя. Подведение итогов розыгрыша состоится 30 августа в 15:00.

В МП «Пассажирсервис» отметили, что использовать транспортную карту школьника могут только учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений города Омска очной формы обучения. Транспортная карта школьника действительна только при предъявлении удостоверения школьника для проезда в городском пассажирском транспорте установленного образца (Решение Омского городского Совета от 1 ноября 2000 года № 319).