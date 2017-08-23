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НовостиЭкономика в Омске

Объем иностранных инвестиций в Омскую область вырос почти на 70%

Объем иностранных инвестиций в Омскую область вырос почти на 70%
Источник картинки
Такие данные привел губернатор региона, ссылаясь на Бак России. 
23.08.2017 16:55
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Объем иностранных инвестиций в экономику Омской области за 2016 год увеличился почти на 68%. По информации на 1 января 2017 года накопленные прямые иностранные инвестиции составили 619 млн долларов. По этому показателю регион находится на четвертом месте в Северном федерально округе и на 39-м месте в целом по России, сообщил губернатор Виктор Назаров со ссылкой на данные Банка России.

По его словам, санкции, естественно, помешали Омской области привлекать зарубежные средства, однако ситуация постепенно выравнивается. 

В следующем году немецкий концерн «Вольф Систем» запустит в Азовском районе производство сборных деревянных домов. Идут пусконаладочные работы. Недавно состоялось открытие нового производства листового стекла совместного китайско-омского предприятия, выпущена первая партия. Завершаются переговоры еще с одним инвестором из Китая, который хочет построить деревообрабатывающее производство на территории Омского региона. Ему необходимо 3 тысячи квадратных метров под размещение оборудования», — сказал Виктор Назаров, передает «Омскрегион».

Сейчас в Омской области работают более 500 компаний с участием зарубежных капиталов.

Автор: Марина Петрова
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