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В Октябрьском районе Омска потушили пожар в жилом доме
В Октябрьском округе города Омск ликвидировали пожар в жилом доме, который возник из-за короткого замыкания в электрическом щите. На пожаре работало 3 звена ГДЗС.
В 07:36 в ГУ МЧС России по Омской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме региональной столицы. Пожар удалось локализовать в 07:51, а полностью огонь был ликвидирован в 09:17. Никто из жильцов дома не пострадал.
К тушению пожара от МЧС России привлекались 19 человек и 5 единиц техники.
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