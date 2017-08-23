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НовостиПроисшествия в Омске

В Октябрьском районе Омска потушили пожар в жилом доме

В Октябрьском районе Омска потушили пожар в жилом доме
Источник картинки
В Октябрьском округе города Омск ликвидировали пожар в жилом доме, который возник из-за короткого замыкания в электрическом щите. 
23.08.2017 16:42
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В Октябрьском округе города Омск ликвидировали пожар в жилом доме, который возник из-за короткого замыкания в электрическом щите. На пожаре работало 3 звена ГДЗС.

В 07:36 в ГУ МЧС России по Омской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме региональной столицы. Пожар удалось локализовать в 07:51, а полностью огонь был ликвидирован в 09:17. Никто из жильцов дома не пострадал.

К тушению пожара от МЧС России привлекались 19 человек и 5 единиц техники.

Автор: Варвара Кошкина
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