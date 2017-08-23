Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
23
августа
ср
Ночь +16
Утро +22
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.32
EUR69.55 69.70
 ПокупкаПродажа
Python/3.5 aiohttp/1.2.0a0

НовостиКультура в Омске

Артисты Омской филармонии произвели фурор в Китае

Артисты Омской филармонии произвели фурор в Китае
Источник картинки
Артисты Омской филармонии выступили на второй неделе II китайско-российского фестиваля культуры и искусства в китайском Харбине.
23.08.2017 16:20
Поделиться:

Артисты Омской филармонии выступили на второй неделе II китайско-российского фестиваля культуры и искусства в китайском Харбине. В рамках гастролей состоялись два концерта: 16 августа в малом зале Харбинской филармонии и 17 августа в Концертном зале старинной синагоги.

Омск на фестивале представляли квартет народных инструментов «Тарские ворота», дуэт Виктора Шурыгина (балалайка) и Константина Белякова (гитара), солисты Вероника Бартеньева (сопрано) и Евгений Романов (баритон). Всего было представлено две программы по полтора часа, в том числе песни «Темная ночь», «Ямщик, не гони лошадей», «Ехал я из Берилна», «Смуглянка», «Фантазии на темы Великой Отечественной войны» и другие. Китайцы очень тепло встретили омских артистов и даже пытались подпевать, когда слышали знакомые мелодии.

Напомним, китайские гастроли состоялись по приглашению Управления по делам культуры, телерадиовещания и печати города Харбин. Участниками недели культурного и художественного обмена между Китаем и Россией вместе с омичами стали ведущие коллективы России, в том числе Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева.

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 121
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Филармония, Китай, Харбин, Фестиваль, Омск

Читайте также:

Изображение

Молодой омский режиссер выиграл грант 200 тыс руб на «Тавриде»

17 августа на «Тавриде» состоялось торжественное закрытие шестой смены — «Молодые режиссёры, продюсеры, актёры театра и кино, мультипликаторы».

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

В омском ЗАГСе провели церемонию с казахскими танцами и колыбельной

В омском ЗАГСе провели церемонию с казахскими танцами и колыбельной

175 просмотров, комментировать
В Омске работников культуры научат привлекать средства в искусство

В Омске работников культуры научат привлекать средства в искусство

227 просмотров, комментировать
Омичей бесплатно научат танцевать хастл

Омичей бесплатно научат танцевать хастл

216 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Для омских школьников проводят розыгрыш транспортных карт

Для омских школьников проводят розыгрыш транспортных карт

83 просмотров, комментировать
Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»

Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»

147 просмотров, комментировать
В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

184 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2126 просмотров
3
Александр Лейфер Александр Лейфер

председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
СЕСТРА и БРАТ

Давно, ещё в  1987 году вышла моя небольшая книга "…Буду всегда жива" (Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях). Удалось разыскать и младшего брата – Павла, он жил тогда в Братске. А потом, когда книга вышла, мы с ним решили попробовать разыскать хоть какие-то следы пропавшего без вести их старшего брата  Константина. 

11949 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Маслик Виталий Николаевич
Маслик Виталий Николаевич

// Алексей Мартыненко назначен директором департамента транспорта администрации Омска

Все упоминания (39)

Сметанин Евгений Станиславович
Сметанин Евгений Станиславович

// Депутат Омского Горсовета пытался скрыть дорогое имущество супруги

Все упоминания (18)

Супрун Юрий Анатольевич
Супрун Юрий Анатольевич

// Процесс завершен

Все упоминания (16)

Отечество
Отечество

// Утренний кофе

Все упоминания (6)

Мисс Россия
Мисс Россия

// Утренний кофе

Все упоминания (7)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

ОмГТУ, Омский государственный технический университет
ОмГТУ, Омский государственный технический университет

// Омсктрансмаш открывает новую кафедру «Наноинженерия» в ОмГТУ

Все упоминания (287)

Полимер Инэк
Полимер Инэк

// Омичи претендуют на томскую воду

Все упоминания (1)

Торговый дом ШКУРЕНКО, ООО
Торговый дом ШКУРЕНКО, ООО

// ВТБ развивает сотрудничество с ТД Шкуренко

Все упоминания (16)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

// Банк ВТБ (ПАО)

Ежедневный макроэкономический обзор: Проверка на прочность

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

132 просмотров, комментировать
«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен

«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен

164 просмотров, комментировать
В соседней галактике нашли облако космического спирта

В соседней галактике нашли облако космического спирта

255 просмотров, комментировать
Кирилл Серебрянников арестован прямо на съемочной площадке

Кирилл Серебрянников арестован прямо на съемочной площадке

246 просмотров, комментировать
В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

229 просмотров, комментировать
NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

319 просмотров, комментировать
Популярно
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

2896 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1908 просмотров, комментировать 1
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1605 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик