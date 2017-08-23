Артисты Омской филармонии произвели фурор в Китае

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Артисты Омской филармонии выступили на второй неделе II китайско-российского фестиваля культуры и искусства в китайском Харбине.

Артисты Омской филармонии выступили на второй неделе II китайско-российского фестиваля культуры и искусства в китайском Харбине. В рамках гастролей состоялись два концерта: 16 августа в малом зале Харбинской филармонии и 17 августа в Концертном зале старинной синагоги.

Омск на фестивале представляли квартет народных инструментов «Тарские ворота», дуэт Виктора Шурыгина (балалайка) и Константина Белякова (гитара), солисты Вероника Бартеньева (сопрано) и Евгений Романов (баритон). Всего было представлено две программы по полтора часа, в том числе песни «Темная ночь», «Ямщик, не гони лошадей», «Ехал я из Берилна», «Смуглянка», «Фантазии на темы Великой Отечественной войны» и другие. Китайцы очень тепло встретили омских артистов и даже пытались подпевать, когда слышали знакомые мелодии.

Напомним, китайские гастроли состоялись по приглашению Управления по делам культуры, телерадиовещания и печати города Харбин. Участниками недели культурного и художественного обмена между Китаем и Россией вместе с омичами стали ведущие коллективы России, в том числе Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева.