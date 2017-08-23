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Антимонопольщики уличили «Омские кабельные сети» в обмане
Омские антимонопольщики уличили «Омские кабельные сети» в обмане. Претензии сотрудников УФАС были связаны с рекламой акции «Я хочу!», распространенной с помощью смс-рассылки, а также размещенную на автобусах города:
Я ХОЧУ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ЗА 0 РУБЛЕЙ!!! * Условия согласно акции «Я хочу!» распространяются на новых абонентов (физических лиц). Абонентская плата 0 руб. за дополнительные пакеты цифрового телевидения: HD, Детский, Музыкальный, Фильмовый, Познавательный, Спортивный, Наш Футбол HD Amedia Premium HD до 31.12.2017 г.
Исходя из текста рекламы создается впечатление, что клиент получает доступ к Интернету и телевидение совершенно бесплатно на неограниченное время. Однако же абонентская плата по акции «Я хочу» составляет 0 рублей с момента подключения до конца календарного месяца. Но потом за тарифные планы «Настоящий цифровой 10» и «Настоящий цифровой 30» по акции «Я хочу» надо платить по 499 и 549 рублей в месяц соответственно.
Кроме этого, в рекламе не было информации о том, что при подключении к Интернету абонент должен внести 500 рублей аванса, который впоследствии списывается в счет абонентской платы.
Антимонопольщики затеяли проверку после обращения одного из граждан города. В итоге рекламу признали нарушающей часть 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».
Теперь «Омские кабельные сети» должны дополнить рекламные материалы всей необходимой информацией. Также против компании будет возбуждено административное дело. Велика вероятность, что провайдера оштрафуют.
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