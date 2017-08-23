Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0

В акции «Я хочу!» компания рекламировала свои бесплатные услуги, но выяснилось, что платить за них все равно придется.

Омские антимонопольщики уличили «Омские кабельные сети» в обмане. Претензии сотрудников УФАС были связаны с рекламой акции «Я хочу!», распространенной с помощью смс-рассылки, а также размещенную на автобусах города:

Я ХОЧУ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ЗА 0 РУБЛЕЙ!!! * Условия согласно акции «Я хочу!» распространяются на новых абонентов (физических лиц). Абонентская плата 0 руб. за дополнительные пакеты цифрового телевидения: HD, Детский, Музыкальный, Фильмовый, Познавательный, Спортивный, Наш Футбол HD Amedia Premium HD до 31.12.2017 г.

Исходя из текста рекламы создается впечатление, что клиент получает доступ к Интернету и телевидение совершенно бесплатно на неограниченное время. Однако же абонентская плата по акции «Я хочу» составляет 0 рублей с момента подключения до конца календарного месяца. Но потом за тарифные планы «Настоящий цифровой 10» и «Настоящий цифровой 30» по акции «Я хочу» надо платить по 499 и 549 рублей в месяц соответственно.

Кроме этого, в рекламе не было информации о том, что при подключении к Интернету абонент должен внести 500 рублей аванса, который впоследствии списывается в счет абонентской платы.

Антимонопольщики затеяли проверку после обращения одного из граждан города. В итоге рекламу признали нарушающей часть 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

Теперь «Омские кабельные сети» должны дополнить рекламные материалы всей необходимой информацией. Также против компании будет возбуждено административное дело. Велика вероятность, что провайдера оштрафуют.