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В Омске состоялся выпускной студентов Летней школы ОмГПУ
В ОмГПУ завершила работу 13-я Летняя школа русского языка и страноведения России для иностранных студентов. 19 августа в главном корпусе ОмГПУ на набережной Тухачевского состоялся выпускной Летней школы русского языка и страноведения России для иностранных студентов. В этом году для изучения русского языка в Омск приехали студенты из Германии, Китая, Хорватии, Франции, Тайланда и Японии.
Главное при изучении любого языка — это погружение в среду и общение. Наша языковая школа — удачная возможность совместить два этих аспекта. Я поздравляю вас с окончанием школы, хочу пожелать, чтобы вы сохраняли интерес к России, русскому языку и русской культуре,
— поздравил выпускников и.о. ректора ОмГПУ Геннадий Викторович Косяков.
В ОмГПУ кафедрой русского языка, как иностранного для студентов из дальнего зарубежья, разработана специальная программа, которая позволяет максимально эффективно осваивать русский язык и знакомиться с культурой России. Студенты Летней школы изучали русский язык не только в аудитории, но и общались с его «носителями», посещали экскурсии и различные культурные мероприятия.
Все студенты-иностранцы, успешно освоившие учебно-образовательную программу, получили сертификаты о прохождении обучения в Летней школе ОмГПУ.
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