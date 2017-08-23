Пострадавшим от АЧС фермерам выплатили уже более 10 млн рублей

Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; KING 7S Build/PP6000) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 YaBrowser/17.6.1.345.00 Mobile Safari/537.36

50 фермеров села Ачаир, поселков Набережный и Речной Омского района выплатили более 6, 6 миллионов рублей за утраченное из-за африканской чумы свиней (АЧС) поголовье.

Ранее 1,7 миллионов компенсации получили 87 фермеров деревни Верблюжье Саргатского района, а также 2,2 миллиона выдали 72 жителя села Новоархангелка и деревни Аглы Любинского района. Таким образом сумма выданных компенсаций превысила 10,5 миллионов рублей. Всего на эти цели из резервного фонда регионального правительства выделил 100 миллионов. Деньги выдают в тех районах, где снят карантин. На очереди поселок Ачаирский Омского района, сообщили в региональном Минсельхозе.

Чтобы фермеры и дальше могли заниматься сельским хозяйством, им предлагают купить по льготным ценам гусей, уток, индейку, индоуток, бройлеров. Кроме того, крупные сельхозпредприятия подготовили для реализации около 850 бычков и 150 телок, а при необходимости их количество будет увеличено.

По последним данным, АЧС охватила уже 11 районов Омской области.