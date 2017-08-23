Юные омичи присоединились к акции «Мы — граждане России»

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Омские школьники присоединились к Всероссийской акции «Мы — граждане России», посвященной Дню государственного флага РФ. Около сотни юных омичей собрались вчера в ДОЛ «Лесная поляна», расположенном в Таврическом районе Омской области, чтобы узнать, как и зачем нужно отмечать государственный праздник.

Для школьников устроили лекторий о символах России и омского региона, который они с большим интересом слушали. В подарок подростки получили флажки с российским триколором и буклеты-раскраски с изображением «народных» символов субъектов Российской Федерации.

Организовали мероприятие Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Центр патриотического воспитания региона.

Напомним, День Государственного флага Российской Федерации — один из официально установленных праздников России; установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа и не является выходным днём. Праздник посвящен возрождённому флагу Российской Федерации — России — «государственному триколору».

Всероссийская акция «Мы — граждане России» проводится Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» с 2002 года. Ее цель основана на гражданско-патриотическом и культурно-нравственном воспитании молодёжи России и повышении значения понятия «гражданин России» в сознании подростков, впервые получающих Паспорт гражданина Российской Федерации.