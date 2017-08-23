Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Под натиском африканской чумы свиней пали еще два района Омской области

Еще в двух районах Омской области обнаружена африканская чума свиней (АЧС). Положительными оказались пробы, взятые в личных хозяйствах деревни Ивановка Исилькульского района и деревни Гуровка Тюкалинского района области. Там введен карантин.

Как сообщает региональный Минсельхоз, вирус охватил уже 11 районов Омской области (Любинский, Омский, Саргатский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский, Кормиловский, Калачинский, Нижнеомский, Тюкалинский, Азовский), есть зараженные животные и в черте города – в Советском и Октябрьском, Ленинском округах. Уничтожено уже более 12, 7 тысяч животных. Потерявшим поголовье фермерам выплачивают компенсации. Выдано уже порядка 4 млн рублей.