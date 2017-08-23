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В Омской области определили победителей в конкурсе экологической рекламы
В Омской области завершился региональный конкурс на лучшую социальную экологическую рекламу. Организаторами регионального конкурса социальной экорекламы выступило Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Участниками творческого конкурса стали молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет и от 19 до 30 лет. Свои работы ребята представляли в двух номинациях: «Видео» и «Графика».
В жюри конкурса вошли не только организаторы, но и общественники и деятели культуры, которые решали, кто будет удостоен призовых мест за рекламные ролики, посвященные Году экологии.
В номинации «Видео» в возрастной категории от 14 до 18 лет победительницей стала павлоградская конкурсантка Александра Табачникова, а в возрастной категории от 19 до 30 лет — Александр Леонтьев из Кормиловского района.
В номинации «Графика» победителями стали конкурсантки из Омского района Алина Харина (14-18 лет) и Светлана Акишкина (19-30 лет).
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