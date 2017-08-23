В Омске отмечают годовщину победы на Курской дуге

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В Омске проходят торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. Сегодня, в День воинской славы России, в парке им. 30-летия Победы у Вечного огня на Посту № 1 встал почетный караул, который будет состоять из лучших студентов и курсантов омских ВУЗов.

В Омской области осталось всего 38 фронтовиков — участников тех легендарных сражений. 23 августа навсегда попало в историю, как день сокрушительного удара по фашистским войскам и окончательного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

Курская битва (Битва на Курской дуге) длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Также это самое крупное танковое сражение в истории: в нем участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолётов.

После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания войны проводила в основном наступательные операции. Вермахт в ходе отступления с территории СССР проводил политику «выжженной земли».