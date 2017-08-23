Прокуратура потребовала вице-губернатора Омской области уволить собственного сына

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Роман Новоселов работал в подчинении у отца, что запрещено законом.

Прокуратура Омской области потребовала, что вице-губернатор региона Андрей Новоселов уволил собственного сына Романа. Оказалось, тот трудился в подчинении у Новоселова-старшего, хоть и через несколько звеньев, что является нарушением закона.

Сам Андрей Новоселов курирует министерство строительства и ЖКХ, у этого ведомства есть подотчетные организации, одно из которых – управление дорожного хозяйства Омской области. Именно там пост заместителя директора занимал Роман Новоселов, за что получал 55 тысяч рублей в месяц.

Как сообщают «Коммерческие вести» Новоселов-младший скоро должен расстаться с этой должностью.