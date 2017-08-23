Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
23
августа
ср
Вечер +21
Ночь +16
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.32
EUR69.55 69.70
 ПокупкаПродажа
www.ru

НовостиПолитика в Омске

Прокуратура потребовала вице-губернатора Омской области уволить собственного сына

Прокуратура потребовала вице-губернатора Омской области уволить собственного сына
Источник картинки
Роман Новоселов работал в подчинении у отца, что запрещено законом.
23.08.2017 15:20
Поделиться:

Прокуратура Омской области потребовала, что вице-губернатор региона Андрей Новоселов уволил собственного сына Романа. Оказалось, тот трудился в подчинении у Новоселова-старшего, хоть и через несколько звеньев, что является нарушением закона.

Сам Андрей Новоселов курирует министерство строительства и ЖКХ, у этого ведомства есть подотчетные организации, одно из которых – управление дорожного хозяйства Омской области. Именно там пост заместителя директора занимал Роман Новоселов, за что получал 55 тысяч рублей в месяц.

Как сообщают «Коммерческие вести» Новоселов-младший скоро должен расстаться с этой должностью. 

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 152
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: чиновники, нарушения, закон, прокуратура, новоселов

Читайте также:

Изображение

Омсктрансмаш представил на форуме «Армия -2017» самый быстровозводимый мост в мире

Омское предприятие показало на международной  выставке макеты техники широкого назначения.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Качественный массаж от индийских специалистов!
Аюрведический SPA-салон
Архитекторов бульвар, 4
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Spa-ритуалы, коррекция фигуры. Кедровая фитобочка в подарок!
ДАЙМОНД, СПА-центр
10 лет Октября, 33
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Spa-процедуры: лицо + тело + ИК-сауна — скидка 30%*
Ирис, салон красоты
Архитекторов бульвар, 3/3
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. *1–31.08.17. Подробности на www.iris55.ru, по т. (38-12) 75-94-05.
Wellness-клуб «Тонус» — время любить себя!
Тонус, оздоровительный клуб
Серова, 16Б
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

Новости рубрики

В Омске кандидат от «Справедливой России» отстранен от выборов из-за судимости

В Омске кандидат от «Справедливой России» отстранен от выборов из-за судимости

413 просмотров, комментировать
Новый глава Кормиловского района будет делать жизнь комфортнее, уютнее и лучше

Новый глава Кормиловского района будет делать жизнь комфортнее, уютнее и лучше

687 просмотров, комментировать
Назаров решил остаться без второго первого зама

Назаров решил остаться без второго первого зама

421 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»

Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»

125 просмотров, комментировать
В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

157 просмотров, комментировать
На трассе Тюмень-Омск грузовик сбил всадника на лошади

На трассе Тюмень-Омск грузовик сбил всадника на лошади

199 просмотров, комментировать

Блоги

Владимир Жуковский Владимир Жуковский

Политолог
В Омске стал очевиден виновник загрязнения атмосферы – это АО «Омскгоргаз»

Так чья же тень стоит за «Омскгоргазом» и заставляет в страхе отводить глаза проверяющие органы, ломаться приборы, а губернатора – просить о помощи федеральный центр?

6160 просмотров
3
Алексей Сокин Алексей Сокин

Вице-спикер Городского Совета
День Строителя!

Можно эту трудовую летопись продолжать бесконечно и гордиться объектами, формирующими облик города, тем более в канун 300-летнего юбилея, начиная от деревянного зодчества, акцентируя внимание на рекордах строительства в советский период и заканчивая современными инфраструктурными проектами, но главное созидателей с их профессиональным праздником!

5524 просмотров
1
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Фомина Рита Францевна
Фомина Рита Францевна

// Бывший гендиректор «Мостовика» Олег Шишов сидит в омском СИЗО

Все упоминания (84)

Телевной Владимир Алексеевич
Телевной Владимир Алексеевич

// Омские театры и музеи испытали наплыв управленцев

Все упоминания (48)

Коников Борис Александрович
Коников Борис Александрович

// После Ротберга. Рейтинг новых «культурных менеджеров» Омска

Все упоминания (37)

Краса России
Краса России

// "Красой Омска" признали 20-летнюю студентку ОГИСа

Все упоминания (17)

Вес-Трэйд, группа компаний
Вес-Трэйд, группа компаний

// Группа Компаний "Вес-Трэйд" провела II ежегодного Форума "Признание года"

Все упоминания (7)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Арлекин
Арлекин

// По улицам Омска прошел "кукольный" карнавал

Все упоминания (131)

TELE2 Россия
TELE2 Россия

// Tele2 объявляет о запуске 4G в Омске

Все упоминания (373)

МТС
МТС

// МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

Все упоминания (566)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

// Банк ВТБ (ПАО)

Ежедневный макроэкономический обзор: Проверка на прочность

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

120 просмотров, комментировать
«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен

«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен

150 просмотров, комментировать
В соседней галактике нашли облако космического спирта

В соседней галактике нашли облако космического спирта

250 просмотров, комментировать
Кирилл Серебрянников арестован прямо на съемочной площадке

Кирилл Серебрянников арестован прямо на съемочной площадке

240 просмотров, комментировать
В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

227 просмотров, комментировать
NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

317 просмотров, комментировать
Популярно
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

2873 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1902 просмотров, комментировать 1
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1596 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик