Молодой омский режиссер выиграл грант 200 тыс руб на «Тавриде»

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17 августа на «Тавриде» состоялось торжественное закрытие шестой смены — «Молодые режиссёры, продюсеры, актёры театра и кино, мультипликаторы», которая собрала 450 молодых людей из 85 регионов страны. Ее финалистам вручили сертификаты на воплощение проектов в жизнь. Их сумма в этом году составила 100, 200 и 300 тысяч рублей, которые разыгрывались среди более чем 170 заявок.

В числе 19 победителей оказался и омич Владимир Конарев, выигравший грант в 200 тысяч рублей. Он представлял свой творческий проект — фильм «Любовь и зомби».

Средства гранта пойдут на реализацию кинопроекта с большим количеством массовых сцен, его участниками станут более 50 омичей. В моих планах снять короткометражку о том, что любовь всегда сильнее смерти,

— рассказал журналистам молодой и талантливый омич Владимир Конарев.

Напомним, в этом году прошла уже седьмая смена «Творческой команды страны», участниками которой стали форумчане «Тавриды» прошлых лет. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр.