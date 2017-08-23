Скандально известная Леся Рябцева посоветовала омичам работать удаленно

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Сегодня утром скандально известная журналистка Леся Рябцева выступила на первом омском «Медиафоруме». Экс-замглавред «Эха Москвы» рассказала собравшимся, что для того, чтобы чего-то добиться в жизни, необязательно уезжать из Омска.

Неважно, где ты живешь, не место делает тебя, а ты делаешь место. Я уверена: если бы со своим характером я жила в Омске — чем бы я тут ни занималась, я была бы заметной.

– цитирует слова Рябцевой ИА «Омскрегион».

Сама 26-летняя журналистка родилась в Волгограде, но еще в детстве переехала в столицу. Однако омской молодежи она посоветовала никуда не уезжать, а работать удаленно, через интернет.

Ранее Омскпресс сообщал, что блогер Варламов уже месяц ждет резюме от соискателей из Омска для удаленной работы.