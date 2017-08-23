Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»

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Сегодня в одной из городских групп «ВКонтакте» были опубликованы фотографии неухоженного подъезда. Автор фото побоялся назвать свое имя.

Управляющая компания ООО «Надежда»... так и живем. Анонимно пожалуйста.

– подписал фотографии аноним.

Также неизвестен точный адрес дома. Он, предположительно, находится в Октябрьском районе на участке ЖКХ «Надежда».

Другие омичи высмеяли диссонанс между таким романтичным названием ЖКХ и бардаком на фотографиях подъезда.

Надежда умирает последней.

– предсказуемо острит Владислав Г.

#стильутиль

– придумал новый хештег Евгений Ш.

Остаётся только надеется.

– иронизирует Евгения К.

Я проору, если кто-то в этом сарае за капремонт платит.

– оценил фото Дмитрий К.

Официального подтверждения от представителей ЖКХ «Надежда» о том, находится ли в их ведении подъезд, запечатленный на фото, на данный момент не поступало.