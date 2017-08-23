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Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»
Сегодня в одной из городских групп «ВКонтакте» были опубликованы фотографии неухоженного подъезда. Автор фото побоялся назвать свое имя.
Управляющая компания ООО «Надежда»... так и живем. Анонимно пожалуйста.
– подписал фотографии аноним.
Также неизвестен точный адрес дома. Он, предположительно, находится в Октябрьском районе на участке ЖКХ «Надежда».
Другие омичи высмеяли диссонанс между таким романтичным названием ЖКХ и бардаком на фотографиях подъезда.
Надежда умирает последней.
– предсказуемо острит Владислав Г.
#стильутиль
– придумал новый хештег Евгений Ш.
Остаётся только надеется.
– иронизирует Евгения К.
Я проору, если кто-то в этом сарае за капремонт платит.
– оценил фото Дмитрий К.
Официального подтверждения от представителей ЖКХ «Надежда» о том, находится ли в их ведении подъезд, запечатленный на фото, на данный момент не поступало.
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