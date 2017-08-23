Житель Омска обворовал родственницу на 244 тыс руб, инсценировав кражу

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Сотрудниками городского отдела полиции № 2 в Кировском округе Омска раскрыто хищение имущества на 244 000 рублей. В ОВД жительница Омска обратилась по поводу хищения из ее квартиры имущества за день до ее возвращения из отпуска.

Еще при осмотре места происшествия эксперты сделали однозначный вывод, что взлом входной и балконной дверей, а также беспорядочно разбросанные вещи в квартире, расположенной на третьем этаже, — инсценировка. В течение суток сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении кражи.

Им оказался 40-летний ранее не судимый родственник потерпевшей. При задержании оперативники изъяли у него часть похищенных золотых украшений. Другую часть он сдал в ломбарды, выручив 50 000 рублей. Вырученные деньги и украденную наличку вор успел потратить на личные нужды.

Родственник потерпевшей признался в содеянном и рассказал, что кражу совершил, воспользовавшись незаметно взятыми ключами. Двери взломал, чтобы отвести от себя подозрения. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ, наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.