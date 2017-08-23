Новости → Происшествия в Омске
В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов
Сегодня утром омичи заметили, что автомобилисты, занимающие места для инвалидов на парковке, получили по заслугам. Фотография с места происшествия появилась в соцсетях с ироничной подписью.
У левобережной Ленты, на 70 лет Октября, эвакуируют инвалидов)
– подписал фото очевидец Егор П.
Другие омичи живо подключились к обсуждению лже-инвалидов.
На 10-ти летии у Ленты можно годовой план срубить за день
– предполагает Арсений С.
Этим нужно постоянно заниматься,а не устраивать показуху раз в год.
– недоволен Илья С.
Штраф 5000 р. Неужели сложно лишних 20 метров прогуляться
– недоумевает Мария К.
Мария, 20 метров! Я порой наблюдаю,как просто на одну машину продвинь и не будешь в зоне инвалида. Так нет же, встают!
– отвечает Арсений С.
Приезжайте на Пушкина, здесь рай для эвакуаторщиков.
– приглашает Александр Т.
Они инвалиды и есть — по мозгам!
– думает Ольга К.
К знакам надо приписку делать.Может тогда мозг включат?
– предлагает Арсений С.
Официальных данных о количестве эвакуированных машин со стороны ГИБДД на данный момент не поступало.
Свежие новости Омска
В новости
Новости рубрики
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
В соседней галактике нашли облако космического спирта
NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000