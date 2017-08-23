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В соцсетях обсуждают появившиеся фотоснимки с места происшествия.

В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

Сегодня утром омичи заметили, что автомобилисты, занимающие места для инвалидов на парковке, получили по заслугам. Фотография с места происшествия появилась в соцсетях с ироничной подписью.

У левобережной Ленты, на 70 лет Октября, эвакуируют инвалидов)

– подписал фото очевидец Егор П.

Другие омичи живо подключились к обсуждению лже-инвалидов.

На 10-ти летии у Ленты можно годовой план срубить за день

– предполагает Арсений С.

Этим нужно постоянно заниматься,а не устраивать показуху раз в год.

– недоволен Илья С.

Штраф 5000 р. Неужели сложно лишних 20 метров прогуляться

– недоумевает Мария К.

Мария, 20 метров! Я порой наблюдаю,как просто на одну машину продвинь и не будешь в зоне инвалида. Так нет же, встают!

– отвечает Арсений С.

Приезжайте на Пушкина, здесь рай для эвакуаторщиков.

– приглашает Александр Т.

Они инвалиды и есть — по мозгам!

– думает Ольга К.

К знакам надо приписку делать.Может тогда мозг включат?

– предлагает Арсений С.

Официальных данных о количестве эвакуированных машин со стороны ГИБДД на данный момент не поступало.