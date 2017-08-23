Дорожники залатали уже 230 тысяч квадратных метров омских дорог

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Омские дорожники ежедневно латают ямы на городских магистралях.

Как рассказал глава омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров, на сегодняшний день специалисты отремонтировали уже почти 230 тысяч «квадратов».

193 тысяч квадратных метров дорог залатали горячим асфальтом, еще 7 тысяч привели в порядок с применением струйно-инъекционного метода. Еще порядка 30 тысяч «квадратов» отремонтировали инертными материалами (в том числе и гранулятом из старого асфальтобетонного покрытия).

Напомним, помимо ямочного дорожного ремонта в городе полным ходом идет ремонт магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги». Дорожные службы выходят на объекты ежедневно. Некоторые магистрали, например, участок улицы Мира, подрядчики сдали досрочно.