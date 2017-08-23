Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
23
августа
ср
Вечер +21
Ночь +16
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.30
EUR69.50 69.65
 ПокупкаПродажа
CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

НовостиОбщество в Омске

Дорожники залатали уже 230 тысяч квадратных метров омских дорог

Дорожники залатали уже 230 тысяч квадратных метров омских дорог
Работы специалисты проводят ежедневно.
23.08.2017 13:51
Поделиться:

Омские дорожники ежедневно латают ямы на городских магистралях.

Как рассказал глава омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров, на сегодняшний день специалисты отремонтировали уже почти 230 тысяч «квадратов».

193 тысяч квадратных метров дорог залатали горячим асфальтом, еще 7 тысяч привели в порядок с применением струйно-инъекционного метода. Еще порядка 30 тысяч «квадратов» отремонтировали инертными материалами (в том числе и гранулятом из старого асфальтобетонного покрытия).

Напомним, помимо ямочного дорожного ремонта в городе полным ходом идет ремонт магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги». Дорожные службы выходят на объекты ежедневно. Некоторые магистрали, например, участок улицы Мира, подрядчики сдали досрочно.

Автор: Анна Гапошина
Просмотров: 77
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омск, мэрия, УДХБ, дороги, ремонт дорог, ямочный ремонт

Читайте также:

Изображение

В Омской области 3 школы плохо защищены от террористов

Прокуратура выявила нарушения в ходе проверки соблюдения законодательства.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Собственный ресторан. Охраняемая парковка. Высокий уровень сервиса
Отель 41
Суровцева, 112
Номера от 1500 руб./сут. Квартиры — 2000 руб./сут.
FOUR ROOMS, гостиница
Северная 27-я, 44/2
Номера от 1500 р./сут. Завтрак в подарок. Сауна от 400 р.
Пилот, гостиничный комплекс
Красный Пахарь, 88
Номера — от 350 р./сут.
Миллениум, гостиница
Карла Маркса проспект, 84а

Новости рубрики

Омичка получила бронзовую матрешку на фестивале Кустурицы

Омичка получила бронзовую матрешку на фестивале Кустурицы

310 просмотров, комментировать
В Омске сиротам не платили 100-рублевые пособия с 2014 года

В Омске сиротам не платили 100-рублевые пособия с 2014 года

479 просмотров, комментировать
В соцсетях предложили составить карту заболоченных дворов Омска

В соцсетях предложили составить карту заболоченных дворов Омска

329 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»

Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»

58 просмотров, комментировать
В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

92 просмотров, комментировать
На трассе Тюмень-Омск грузовик сбил всадника на лошади

На трассе Тюмень-Омск грузовик сбил всадника на лошади

187 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

4994 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3567 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Сивов Виктор Васильевич
Сивов Виктор Васильевич

// Горсовет лишился троих депутатов

Все упоминания (4)

Ширяев Александр Евгеньевич
Ширяев Александр Евгеньевич

// Бухгалтеру ОмГПУ сократили срок наказания за хищение более 3 миллионов

Все упоминания (10)

Карев Дмитрий Николаевич
Карев Дмитрий Николаевич

// В избирком поступают первые жалобы на кандидатов

Все упоминания (3)

Праздник Севера
Праздник Севера

// Хоккеист омского "Авангарда" в очередной раз помог сельским спортсменам

Все упоминания (16)

Дом.RU
Дом.RU

// Дом.ru Бизнес вывел на рынок предложение, ориентированное на малый бизнес

Все упоминания (215)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

НовоСтрой КПД
НовоСтрой КПД

// Президент омских риэлторов пошел на третий срок

Все упоминания (1)

Авангард, ХК
Авангард, ХК

// В день открытия спорткомплекса на Дианова омичи смогут бесплатно поплавать в бассейне

Все упоминания (13)

Астор
Астор

// Утренний кофе

Все упоминания (34)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

// Банк ВТБ (ПАО)

Ежедневный макроэкономический обзор: Проверка на прочность

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

73 просмотров, комментировать
«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен

«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен

114 просмотров, комментировать
В соседней галактике нашли облако космического спирта

В соседней галактике нашли облако космического спирта

247 просмотров, комментировать
Кирилл Серебрянников арестован прямо на съемочной площадке

Кирилл Серебрянников арестован прямо на съемочной площадке

224 просмотров, комментировать
В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

223 просмотров, комментировать
NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

312 просмотров, комментировать
Популярно
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

2858 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1899 просмотров, комментировать 1
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1584 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик