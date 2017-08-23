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НовостиРоссия

В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе
В международный День дружбы в Москве состоялось подписание Конвенции дружбы — первого в своем роде манифеста о настоящей дружбе.
23.08.2017 13:42
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В международный День дружбы в Москве состоялось подписание Конвенции дружбы — первого в своем роде манифеста о настоящей дружбе. Проект получил поддержку Координатора агентств ООН в РФ за свою ответственную социальную миссию — прививать детям доброту, верность, честность, щедрость и другие значимые ценности.

Конвенция призвана стать обещанием детей самим себе — не забывать о важности дружбы и открытости и во взрослой жизни. Ведь где дружба, там толерантность, открытость и справедливость, столь значимые в современном мире.

В составлении Конвенции дружбы приняли участие сотни детей со всей России: 6 популярных блогеров-мам призвали подписчиков спросить своих малышей, что те думают о дружбе. И дети ответили – мудростью, достойной быть вписанной в историю. Каждый Посол дружбы отвечал за свою главу Конвенции.

Присоединиться к Конвенции еще можно – в августе My Little Pony продолжит собирать мудрые высказывания детей в ее поддержку и даже отправит победителей в Женеву вдохновляться Дворцом Наций ООН, где дружба приобретает глобальное значение.

Автор: Варвара Кошкина
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