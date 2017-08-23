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В Омске на 33-й Северной «Тойота» задела с десяток авто на обочине
Как стало известно Омскпресс, сегодня около часа ночи на 33-й Северной произошло ДТП. Об этом пишут в соцсетях возмущенные владельцы пострадавших автомобилей. По их словам, пьяный мужчина на черной «Тойоте», ехавший по 33-й Северной в сторону 21-й Амурской, задел около автомобилей, стоявших на обочине.
ПРОСЬБА очевидцев позвонить по номеру 8953..., представьте, если этот водитель ехал бы днем, что произошло!
–пишет автор объявления Алена Б.
Опубликованы и фотографии с места происшествия. На фото видны сильные повреждения нескольких припаркованных на обочине машин.
В комментариях омичи активно обсуждают происшествие. Некоторые местные жители даже высказали жалость, что не были очевидцами ДТП.
А как узнали, что он пьяный??? Общались с ним?
– недоумевает Максим Х.
Интересно, что осталось от его тойоты?!))
– любопытствует Константин Ч.
На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу ДТП не поступало.
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