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В Омске на 33-й Северной «Тойота» задела с десяток авто на обочине

Как стало известно Омскпресс, сегодня около часа ночи на 33-й Северной произошло ДТП. Об этом пишут в соцсетях возмущенные владельцы пострадавших автомобилей. По их словам, пьяный мужчина на черной «Тойоте», ехавший по 33-й Северной в сторону 21-й Амурской, задел около автомобилей, стоявших на обочине.

ПРОСЬБА очевидцев позвонить по номеру 8953..., представьте, если этот водитель ехал бы днем, что произошло!

–пишет автор объявления Алена Б.

Опубликованы и фотографии с места происшествия. На фото видны сильные повреждения нескольких припаркованных на обочине машин.

В комментариях омичи активно обсуждают происшествие. Некоторые местные жители даже высказали жалость, что не были очевидцами ДТП.

А как узнали, что он пьяный??? Общались с ним?

– недоумевает Максим Х.

Интересно, что осталось от его тойоты?!))

– любопытствует Константин Ч.

На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу ДТП не поступало.