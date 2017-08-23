МЧС продолжает работу в рамках акции «Вода — безопасная территория»

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В Омской области проводится очередной этап межведомственной профилактической акции «Вода – безопасная территория», направленной на снижение числа происшествий на водных объектах региона. Это пресечение купания граждан на «диких» пляжах, контроль соблюдения правил безопасности на водных объектах судоводителями и профилактическая работа с гражданами по соблюдению правил безопасности вблизи и на акваториях Омской области.

За первый день акции инспекторским составом Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области (ГИМС) совместно с другими заинтересованными ведомствами в составе 455 межведомственных групп проведено патрулирование более 1300 неорганизованных мест отдыха людей на водных объектах.

Не самым лучшим образом обстоит ситуация и на городских пляжах Омска. Несмотря на то что вода в Иртыше не соответствует нормам и купаться в ней не рекомендуется горожане все равно принимают водные процедуры на свой страх и риск. На территории города 5 официальных пляжей, которые работают ежедневно с 09:00 до 21:00 до 31 августа.

Специалисты напоминают, что на территории пляжа запрещено: заходить в воду, где стоят запрещающие знаки; заплывать за буйки; подплывать к любым плавсредствам; прыгать в воду с неприспособленных сооружений; приходить на пляж с домашними животными; купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, только за минувшие сутки выявлено семь нарушений при пользовании маломерными судами. Помимо этого, инспекторы ведут активную профилактическую работу с рыбаками. Так, например, в Тевризском районе Омской области инспекторы ГИМС обратили внимание на мужчину, рыбачащего вместе с ребенком с небольшого моста над речкой. Опасность такой рыбалки была в том, что у моста отсутствует безопасное для ребенка ограждение.