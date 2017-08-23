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«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен
Сегодня стало известны результаты опроса 253 кинокритиков из 52 стран, который провела британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация «Би-би-си». Лучшей комедией всех времен и народов по их версии является черно-белый фильм «В джазе только девушки», вышедшая в прокат еще в 1959 году. В этом фильме играла Мэрилин Монро.
Второе место заняла комедия «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика. На почетном третьем месте «Энни Холл» Вуди Аллена. Также в топ-10 вошли «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Время развлечений», «Это Spinal Tap» и «Генерал».
Пользователи Рунета недовольны результатами рейтинга.
"В джазе..", конечно хорошая комедия, но до наших "Бриллиантовой руки", "Джентльменов удачи" и других, явно не дотягивает. Про остальные, названные "кинокритиками" и говорить не приходится!
– написал пользователь под псевдонимом Луч Света.
Лента Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" вообще не комедия. Гротеск, памфлет, антиутопия... но не комедия. Впрочем, если нравятся дебиловатые диалоги типа с "вечно пьяным советским руководителем" или "амеровским кретином-генералом" - то да, самое то.
– возмущается Вилен П.
Полный список из двухсот фильмов опубликован на сайте BBC.
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