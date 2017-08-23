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НовостиВ мире

«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен

«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен
Источник картинки
В соцсетях россияне возмущаются отсутствием в рейтинге отечественных комедий.
23.08.2017 13:19
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Сегодня стало известны результаты опроса 253 кинокритиков из 52 стран, который провела британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация «Би-би-си». Лучшей комедией всех времен и народов по их версии является черно-белый фильм «В джазе только девушки», вышедшая в прокат еще в 1959 году. В этом фильме играла Мэрилин Монро.

Второе место заняла комедия «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика. На почетном третьем месте «Энни Холл» Вуди Аллена. Также в топ-10 вошли  «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Время развлечений», «Это Spinal Tap» и «Генерал».

Пользователи Рунета недовольны результатами рейтинга.

"В джазе..", конечно хорошая комедия, но до наших "Бриллиантовой руки", "Джентльменов удачи" и других, явно не дотягивает. Про остальные, названные "кинокритиками" и говорить не приходится!

– написал пользователь под псевдонимом Луч Света.

Лента Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" вообще не комедия. Гротеск, памфлет, антиутопия... но не комедия. Впрочем, если нравятся дебиловатые диалоги типа с "вечно пьяным советским руководителем" или "амеровским кретином-генералом" - то да, самое то.

– возмущается Вилен П.

Полный список из двухсот фильмов опубликован на сайте BBC.

Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 114
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