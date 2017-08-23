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2ГИС разработал бесплатную экскурсию «Белая столица» по местам Колчака в Омске
На информационно сервисе 2gis.ru появилось подробное описание маршрута с достопримечательностями Омска, разработанного для самостоятельных экскурсий. Предлагаемая экскурсия «Белая столица» включает в себя девять объектов, связанных с адмиралом Колчаком, объявившим город Омск столицей белогвардейцев во время Гражданской войны.
Кроме онлайн-версии компания имеет приложения для iOS, Android и других мобильных устройств, а также офлайн-версию на случай отсутствия интернет-сигнала. Всеми версиями можно пользоваться бесплатно.
Омский путеводитель совмещает в себе отметки объектов на карте, краткие описания их исторического значения, советы по оптимальному проезду и фотографии. Экскурсионный маршрут «Белая столица» начинается с парка «Солнечный круг». Именно там, в сквере напротив госуниверситета путей сообщения, Александр Колчак провел в вагончике первые дни в Омске. Затем предлагается посмотреть дома полковника Волкова и купца Батюшкова, где также останавливался полководец, современный памятник Колчаку и здание, в котором адмирала объявили верховным правителем России (сейчас - Омский музей изобразительных искусств). Всего в экскурсии отмечены 10 колчаковских мест.
Помимо достопримечательностей в путеводителях отмечены местные бары и рестораны, театры и точки, где продаются сувениры. «2ГИС» входит в десятку крупнейших интернет-компаний России. Она создала путеводители по 21 городу России и СНГ, а в ближайшее время планирует запустить экскурсии по Казахстану, Киргизии, Украине, Чехии и Кипру.
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