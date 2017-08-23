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НовостиОбщество в Омске

В Омске на медиафоруме собрались журналисты и пиарщики

В Омске на медиафоруме собрались журналисты и пиарщики
Участники говорят о воспитании подрастающего медиапоколения, проблемах региональных СМИ и PR-продвижения самих регионов.
23.08.2017 12:45
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Сегодня в Омске продолжает работу первый медиафорум, открытие которого состоялось вчера в Экспоцентре. В рамках медиафорума проходило еще одно мероприятие для начинающих медиаспециалистов «Гранат».

Медиафорум стал неожиданно массовым мероприятием. На него собрались специалисты в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий, сообщает «12 канал».

С участниками делятся опытом руководители региональных телевизионных компаний, изданий и пресс-служб, эксперты в сфере массовых коммуникаций Сибири, Омской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Судя по тем лицам, которые мы сегодня видим в этом зале, лицо нашей журналистики очень светлое, очень позитивное, очень умное и не по годам мудрое. Я уверен, что те вопросы, которые сегодня будут задаваться, ответы от экспертов позволят сильно повысить качество нашей журналистики. Самое главное - мы видим, что есть те молодые люди, которые способны на большее и занять достойное место не только в омской журналистике, но и на федеральном уровне,

 - цитирует зампредседателя регионального Правительства Владимира Компанейщикова телекомпания.

Во второй день Омского медиафорума, 23 августа, медийщики обсуждают продвижение общественно значимых проектов и НКО в региональных СМИ, а также проблемы PR-продвижения самих регионов. Форум начался в 11:00 часов с пленарной части «Человек о человеке». 

Автор: Мария Ильченко
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