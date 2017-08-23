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В Омской области во время купания в котловане утонул школьник
В минувший вторник, 22 августа, несколько детей играли на берегу котлована в селе Красный Октябрь Черлакского района. Несмотря на запреты родителей, юные сельчане периодически заходили в воду, чтобы искупаться.
Как сообщает «Вечерний Омск», в районе 19:00 часов один из детей заметил, что на берегу лежит одежда его приятеля, а самого мальчика нигде нет. Последний раз ребенка видели купающимся в котловане.
Мальчик, взяв с собой одежду друга, пошел к его дедушке за помощью. К поискам подключились и неравнодушные местные жители. Стало ясно, что школьник утонул.
Силовики заявили, что тело ребенка до сих пор не найдено. Сегодня его поисками занимаются водолазы.
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*«Мр. Райт».
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