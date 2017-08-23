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В Омске на Лермонтова «Лада» сбила 17-летнего парня
Как стало известно сегодня из сообщения пресс-службы областного УМВД, на улице Лермонтова произошло ДТП с несовершеннолетним. По предварительным данным, около 23:00 17-летний подросток пытался перейти улицу Лермонтова в неположенном месте возле дома № 2. В это время по Лермонтова в направлении Ильинской ехала «Лада Приора». Машина, за рулем которой находился 22-летний юноша, сбила несовершеннолетнего нарушителя ПДД.
Пострадавший пешеход был госпитализирован, но после осмотра отпущен домой. По факту ДТП проводится проверка.
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