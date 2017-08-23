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В Омской области открывается музей сказки
В начале сентября в поселке Политотдел Любинского района свои двери для ценителей культуры откроет музей сказки «Васин хутор», сообщает пресс-служба областного Правительства.
2 и 3 сентября на территории Историко-этнографического музейного комплекса «Любино-Малороссы» проведут театрализованную программу с играми под названием «Сказка – неразгаданная тайна».
По словам создателей проекта, Музей сказки подарит жителям Омской области и гостям региона возможность побывать в гостях у Бабы Яги, которая поведает тайну своего имени, расскажет об избушке на курьих ножках и поиграет с посетителями в игры.
Также в Музее можно будет повстречать других известных сказочных персонажей, которые познакомят гостей со старинным бытом. Самым юным посетителям предоставят возможность поучаствовать в импровизированном кукольном театре «Теремок».
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председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
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