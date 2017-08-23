23-летняя омичка ранила незнакомца «розочкой» в спину

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Сегодня ночью в Ленинском районе конфликт возле магазина закончился госпитализацией 27-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Как стало известно Омскпресс, на улице академика Павлова посреди ночи поссорились ранее незнакомые друг с другом юноша и 23-летняя девушка. Судя по тому, что в руках девушки вскоре оказалась «розочка» из разбитой стеклянной бутылки, там происходило распитие спиртных напитков. Между молодыми людьми возникла ссора. Девушка ударила юношу в спину «розочкой».

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и врачи. Раненый омич госпитализирован, а девушка – в полицейский участок.