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Омсктрансмаш представил на форуме «Армия -2017» самый быстровозводимый мост в мире
В Москве в третий раз прошел международный военно-технический форум «Армия-2017». В мероприятии принял участие Омский завод транспортного машиностроения, который входит в состав группы Уралвагонзавод.
По информации пресс-службы Правительства Омской области, Омсктрансмаш показал макеты техники широкого назначения. Среди них инженерно - мостовой механизированный комплекс (ММК), который является самым быстровозводимым мостом в мире. Как поясняет гендиректор предприятия Игорь Лобов, комплекс состоит из шести пролетов, которые перекрывают преграду длиной 102 м всего за 50 минут. Также в арсенале завода тяжелый механизированный мост ТММ-6, переправочно-десантный паром (ПДП); гражданского - пожарную машину 575А, транспортер поисково-спасательный ПТС-ПС; специального - танк-55АМ модернизированный, танк Т-80У, плавающий транспортер ПТС-4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-80У (БРЭМ- 80У).
Стоит добавить, что Омсктрансмаш является единственным в России производителем гусениц для тяжелой бронетехники. Также завод снабжает Вооруженные силы РФ образцами военной техникой. Например, танк Т-80У, тяжелая огнеметная система, плавающий транспортер, специальная пожарная машина, штурмовые механизированные мосты.
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