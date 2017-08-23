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В соцсетях обсуждают видео с места ДТП.

На трассе Тюмень-Омск грузовик сбил всадника на лошади

Омичи обсуждают необычное ДТП, произошедшее на трассе Тюмень-Омск под Ялуторовском накануне вечером. По информации тюменского ГИБДД, 19-летний всадник верхом на лошади пытался пересечь проезжую часть, но был сбит грузовиком. В результате ДТП лошадь погибла, а молодой человек отделался переломом ноги и ключицы.

В соцсетях пользователи высказывают жалость о погибшем животном. Опубликовано видео с места происшествия.

А лошадь жива?

– переживает Вероника С.

Лошадь, к сожалению, мертва.

– поясняет Евгения К.

…(мат)!!! Я щас не усну, переживаю.

– огорчается Вероника С.

Жалко лошадку.

– расстраивается Ольга Ч.

Ужас, слепые водители, бедное животное

– комментирует Гуля Б.