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Работодателю придется сделать выплаты за пять лет в Пенсионный фонд и на медицинскую страховку.

В Омске слесарь, 5 лет работавший без трудовой книжки, легализовал свой стаж в суде

Житель Омского района, пять лет работавший слесарем без трудовой книжки, легализовал свой стаж в суде. В прошлом году слесарь уволился с этой работы, где официально не числился. Индивидуальный предприниматель не оформлял работника, выполнявшего ремонт автошин, официально. Бизнесмен не заключал со слесарем трудового договора, не платил налоги, а зарплату давал в конверте. Но после увольнения работник обратился в прокуратуру с требованием обязать работодателя признать факт его пятилетнего труда и легализовать стаж.

Омский районный суд обязал бизнесмена внести запись в трудовую книжку слесаря и заплатить положенные отчисления на пенсионное и медицинское страхование. Кроме того, работодатель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 7 000 рублей.

Ранее Омскпресс сообщал, что по официальным данным в Омской области количество безработных снизилось на 426 человек.