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В Омской области 3 школы плохо защищены от террористов

В ходе проверки прокуратура Большеуковского района Омской области выяснила, что несколько местных школ нарушают закон о противодействии терроризму.

К примеру, ограждение вдоль «Уралинской ООШ» местами повреждено. За это директор учреждения получил представления, сообщили в областной прокуратуре.

Как показала повторная проверка, надлежащим образом территория все же не огорожена, что было установлено и на территории еще 2-х школ.

В итоге районный прокурор направил в суд 3 иска с требованием обязать образовательные учреждения установить вокруг территорий заборы.