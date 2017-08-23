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Омский водитель «Мерседеса» попавший в ДТП на Герцена, рулил в гипсе
Стали известны подробности ДТП на улице Герцена. Напомним, в понедельник утром ехавший по улице Герцена «Мерседес» вылетел на встречку, где произошло его лобовое столкновение с «Нивой». Из искореженного отечественного автомобиля водителя извлекли спасателя, но он был мертв. На видео аварии, которое появилось в соцсетях, видно, что «Мерседес» едет очень быстро – возможно, с превышением скорости. За рулем дорогой иномарки был 24-летний сын омского бизнесмена.
Я сам наплакался, когда все увидел. Человеку больно, а вытащить его из салона никак не получается. Говорю: «Делайте что-нибудь. Как вам помочь?» Потом сказали, что он скончался. Сын упал в обморок, когда это услышал. У Артура, кстати, перелом руки небольшие ссадины. Но моральное состояние - тяжелое.
– приводит комментарий неназванного бизнесмена «Комсомольская правда».
Также отец молодого водителя рассказал прессе, что его сын был за рулем в гипсе и как раз ехал в больницу на перевязку сломанного пальца.
Как стало известно Омскпресс, по факту аварии, повлекшей смерть человека, заведено уголовное дело. Если вина водителя «Мерседеса» будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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