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В Омске ремонтируют 106 дворов
Как уже писал Омскпресс, в 2017 году в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды в Омске будет отремонтировано 186 дворов. На эти цели выделено более 100 миллионов рублей. Все работы необходимо завершить до 15 сентября.
На сегодняшний день уже отремонтировано 9 дворов: восемь из них расположены на Левом берегу и один - в Советском округе. В процессе благоустройства находятся 106 дворовых территорий. В Кировском округе продолжают ремонтировать 27 объектов, в Октябрьском округе – 31 объект, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Уже на следующей неделе количество завершенных объектов увеличится в разы. Но главное внимание уделяется качеству. За каждым двором закреплен ответственный специалист администрации города, постоянно ведется строгий строительный контроль, который осуществляют эксперты из «Омского СоюзДорНИИ», СибАДИ и компании «СибЦентр»,
— добавил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.
Напомним, что два дня назад в Омске было готово всего пять дворовых территорий.
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