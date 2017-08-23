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В Омске на улице Энтузиастов Обама снова замусорил двор
В одной из городских групп в соцсетях омичи обсуждают фотографию, присланную жительницей одного из домов на улице Энтузиастов. Молодая мамочка жалуется на свалку возле детской площадки. На фотографии видно, что мусор накидан мимо мусорных баков, а по словам омички его еще и не вывозят почти по месяцу.
Вот такая красота у нас на ул. Энтузиастов 5, рядом с детской площадкой. По 2-3 недели лежит...
– жалуется автор фото, Елена М.
Мнения комментаторов о ситуации в обычном омском дворе разделились. Некоторые горожане предложили омичке убрать мусор самостоятельно и не ныть.
Так убери. Муж без рук?
– сердится Олег Р.
Сами накидают, а потом ноют...
– пишет Евгений Р.
Однако нашлись и те, кто поддержал жительницу улицы Энтузиастов. По мнению одного из комментаторов, во всем виноват экс-президент США Барак Обама.
Обама ****, вроде ушёл, а гадить по прежнему продолжает, падла.
– прокомментировал Станислав Р.
Официальных комментариев о ситуации с мусором на улице Энтузиастов, 5 из управляющей компании или Белого дома на данный момент не поступало.
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