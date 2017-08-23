В Омской области количество безработных снизилось на 426 человек

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Как стало известно Омскпресс, по официальным данным региональной службы занятости, безработица в Омской области пошла на спад. Так, на 1 августа количество официально зарегистрированных безработных снизилось на 426 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на начало последнего летнего месяца было зарегистрировано 11 952 человека. А вот вакансий в банке данных более, чем в два раза больше: зарегистрировано 25 000 предложений от работодателей. Это на 6300 вакансий больше, чем было свободно в прошлом году.

За первые семь месяцев 2017 года при помощи региональной службы занятости трудоустроились 10 700 омичей, а профориентацию прошли 43700 человек.

Как сообщал Омскпресс ранее, блогер Варламов уже месяц ждет резюме от соискателей из Омска.