Вооруженный ножом омич украл из магазина пачку семечек

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За разбойное нападение мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

29-летний омич предстанет перед судом за разбойное нападение на магазин.

Как сообщат областная прокуратура, в мае 2017 года вечером пьяный злоумышленник повздорил с продавцом продуктового магазина и угрожал украсть ее товар.

Через некоторое время дебошир вернулся в магазин с ножом, запер дверь и, угрожая сотруднику торговой точки, взял с витрины пачку семечек за 14 рублей. После этого мужчина скрылся.

Свою вину в содеянном омич признал. Дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Омска.

Дебоширу грозит до 10 лет лишения свободы.