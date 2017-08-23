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Вооруженный ножом омич украл из магазина пачку семечек
29-летний омич предстанет перед судом за разбойное нападение на магазин.
Как сообщат областная прокуратура, в мае 2017 года вечером пьяный злоумышленник повздорил с продавцом продуктового магазина и угрожал украсть ее товар.
Через некоторое время дебошир вернулся в магазин с ножом, запер дверь и, угрожая сотруднику торговой точки, взял с витрины пачку семечек за 14 рублей. После этого мужчина скрылся.
Свою вину в содеянном омич признал. Дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Омска.
Дебоширу грозит до 10 лет лишения свободы.
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